В Токио впервые за пять лет родился детеныш гигантской панды

MIGnews.com.ua

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что в Токио в местном зоопарке появился на свет младенец панды по имени Сян Сян, сообщает УНН .

По данным источника, детеныш панды женского пола родился еще 12 июня от матери Шин Шин и отца Ри Ри. Зоологический парк Уэно получил от общественности более 320 тысяч предложений, прежде чем принять решение о имени младенца.

Стоит отметить, что это первая гигантская панда, родившаяся в Токийском зоопарке с 2012 года.

На данный момент Сян Сян весила 6 килограммов и рост 65 сантиметров. Детеныш растет здоровым, у него уже видны первые зубы. Персонал также был свидетелем того, как Сян Сян сделала первые нестабильные шаги.