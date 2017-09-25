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В Токио впервые за пять лет родился детеныш гигантской панды
25.09.2017 13:40

В Токио впервые за пять лет родился детеныш гигантской панды

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что в Токио в местном зоопарке появился на свет младенец панды по имени Сян Сян, сообщает УНН.

По данным источника, детеныш панды женского пола родился еще 12 июня от матери Шин Шин и отца Ри Ри. Зоологический парк Уэно получил от общественности более 320 тысяч предложений, прежде чем принять решение о имени младенца.

Стоит отметить, что это первая гигантская панда, родившаяся в Токийском зоопарке с 2012 года.

На данный момент Сян Сян весила 6 килограммов и рост 65 сантиметров. Детеныш растет здоровым, у него уже видны первые зубы. Персонал также был свидетелем того, как Сян Сян сделала первые нестабильные шаги.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в июне в одном из китайских научно-исследовательских центров по спасению редких диких животных появились на свет сразу трое детенышей панды.

Теги материала: панда, Токио, Япония, зоопарк, детеныш
Новости СМИ2
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