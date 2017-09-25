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Партия Макрона проиграла выборы в Сенат Франции
25.09.2017 10:44

Партия Макрона проиграла выборы в Сенат Франции

Республиканская партия одержала победу на частичных выборах в Сенат Франции, пишет РБК-Украина.

Ожидается, что партия одержит 159 мест в Сенате вместо нынешних 142.

Стоит отметить, что в результате выборов партия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" получил в Сенета всего лишь 27 мест. Представители политсилы заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, выборы части депутатов в Сенат прошли в воскресенье, 24 сентября, во Франции. Путем непрямых выборов будет избран 171 сенатор из 348. Выбором новых членов Сената занимаются приблизительно 75 тысяч избирателей, которые, в основном, являются депутатами местных советов.

Теги материала: Франция, выборы, республиканцы, Эммануэль Макрон
Новости СМИ2
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