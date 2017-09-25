Партия Макрона проиграла выборы в Сенат Франции

MIGnews.com.ua

Республиканская партия одержала победу на частичных выборах в Сенат Франции, пишет РБК-Украина .

Ожидается, что партия одержит 159 мест в Сенате вместо нынешних 142.

Стоит отметить, что в результате выборов партия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" получил в Сенета всего лишь 27 мест. Представители политсилы заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс".