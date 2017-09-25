Партия Макрона проиграла выборы в Сенат Франции

Республиканская партия одержала победу на частичных выборах в Сенат Франции, пишет РБК-Украина.
Ожидается, что партия одержит 159 мест в Сенате вместо нынешних 142.
Стоит отметить, что в результате выборов партия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" получил в Сенета всего лишь 27 мест. Представители политсилы заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, выборы части депутатов в Сенат прошли в воскресенье, 24 сентября, во Франции. Путем непрямых выборов будет избран 171 сенатор из 348. Выбором новых членов Сената занимаются приблизительно 75 тысяч избирателей, которые, в основном, являются депутатами местных советов.