У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Пилар"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 25 сентября, у берегов Мексики сформировался новый тропический шторм "Пилар", сообщает УНН .

О появлении нового шторма, который потенциально может перерасти в ураган, предупредил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Стоит отметить, что на данный момент шторм находится в 110 км к западу от мексиканского города Мансанильо (штат Колима).

Кроме этого, скорость ветра в тропическом шторме "Пилар", достигает 72 км / ч.