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У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Пилар"
25.09.2017 08:57

У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Пилар"

В понедельник, 25 сентября, у берегов Мексики сформировался новый тропический шторм "Пилар", сообщает УНН.

О появлении нового шторма, который потенциально может перерасти в ураган, предупредил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Стоит отметить, что на данный момент шторм находится в 110 км к западу от мексиканского города Мансанильо (штат Колима).

Кроме этого, скорость ветра  в тропическом шторме "Пилар",  достигает 72 км / ч.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мощнейший ураган "Мария" стал причиной отключения электроэнергии на территории острова Пуэрто-Рико в Карибском море. Губернатор острова Рикардо Роселло сообщил, что в результате стихии погиб, по меньшей мере, один человек. Кроме того, некоторые территории острова критически затоплены.

Теги материала: тропический шторм, Мексика, сильный ветер
Новости СМИ2
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