У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Пилар"

В понедельник, 25 сентября, у берегов Мексики сформировался новый тропический шторм "Пилар", сообщает УНН.
О появлении нового шторма, который потенциально может перерасти в ураган, предупредил Национальный центр предупреждения ураганов США.
Стоит отметить, что на данный момент шторм находится в 110 км к западу от мексиканского города Мансанильо (штат Колима).
Кроме этого, скорость ветра в тропическом шторме "Пилар", достигает 72 км / ч.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мощнейший ураган "Мария" стал причиной отключения электроэнергии на территории острова Пуэрто-Рико в Карибском море. Губернатор острова Рикардо Роселло сообщил, что в результате стихии погиб, по меньшей мере, один человек. Кроме того, некоторые территории острова критически затоплены.