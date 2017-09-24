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На аукционе продали телефонную книгу Гитлера по двойной цене
24.09.2017 14:07

На аукционе продали телефонную книгу Гитлера по двойной цене

За 33 тысячи фунтов стерлингов на аукционе Henry Aldridge and Son продали телефонную книгу, которая предположительно принадлежала Адольфу Гитлеру, передает Daily Mail.

Известно, что справочник содержит более 200 имен, адресов и номеров телефонов, в том числе таких руководителей Третьего Рейха, как Генрих Гиммлер, Иосиф Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Рейнхард Гейдрих, Альберт Борман.

Сообщается, что книга была найдена британским следователем ДЖоном Ходжем в канцелярии Гитлера в конце Второй мировой войны.

"Это уникальная история, которая предлагает как историкам, так и коллекционерам, доступ к ранее невиданному количеству информации, относящейся к высшим эшелонам одного из самых ужасных режимов в современной истории", - заявил аукционист Эндрю Олдридж британскому изданию. 

"Эта книга продается семьей того, кто посвятил часть своей жизни охоте на этих людей", - добавил он

Через 72 года она была выставлена ​​на аукционе и продана по цене, вдвое больше предложенной.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в английском графстве Кент на аукцион C&T Auctions выставлен фотоальбом с ранее не публиковавшимися личными снимками Адольфа Гитлера.

 

Теги материала: Гитлер, телефон, книга, аукцион
Новости СМИ2
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