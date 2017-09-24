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В Германии стартовали выборы в Бундестаг
24.09.2017 11:31

В Германии стартовали выборы в Бундестаг

В воскресенье, 24 сентября, в Германии начались выборы в Бундестаг. Канцлер Ангела Меркель призвала однопартийцев сделать все возможное, что повлиять на позицию неопределившихся избирателей, передает Интерфакс.

Сообщается, что результаты опросов избирателей говорят о том, что Меркель сохранит пост канцлера Германии. Ее партию Христианско-демократический союз поддерживают вдвое больше, чем главного конкурента - Социал-демократическую партию.

Известно, что по итогам голосования будет сформирован Бундестаг, который, в свою очередь, изберет канцлера ФРГ. В настоящее время этот пост третий раз подряд занимает Меркель. 

Накануне она встретилась в Берлине с молодыми активистами Христианско-демократического союза. По словам Меркель, избирателям нужно напоминать о приверженности ХДС поддержке семьи, отказу от повышения налогов и снижению налогов для среднего класса.

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ХДС считает необходимым сохранить в Германии многообразие корней, культур и диалектов. Она заявила, что именно такой подход делает Германию сильнее.

Известно, что в выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За поддержку избирателей борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00 (с 09.00 до 19.00 по Киеву).

После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, несколько ведущих политиков Германии накануне выборов получили конверты с письмами странного содержания и порошком неизвестного происхождения.

Теги материала: выборы, Германия, Бундестаг, Ангела Меркель
Новости СМИ2
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