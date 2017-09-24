КНДР: Удар по США "неизбежен" после того, как Трамп оскорбил Ким Чен Ына

MIGnews.com.ua

На общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что ракетный удар КНДР по Соединенным Штатам "неизбежен", передает Reuters .

Его слова прозвучали в ответ на замечание президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне в Twitter, когда он назвал его "человеком-ракетой" (rocket man). Кроме того, позже, выступая в ООН, Трамп сказал, что "человек-ракета находится на самоубийственной миссии для него и его народа".

Ли Ен Хо назвал слова президента США "оскорблением высочайшего достоинства" его страны.

"Трамп своими словами сделал "неизбежным визит наших ракет на материковую территорию США", - заявил представитель КНДР.

Также он добавил, что "если в ходе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность".

Глава МИД Северной Кореи заявил, что ядерные силы Северной Кореи почти полностью сформированы и назвал "жалкой" надежду на то, что "КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций". По его словам, цель Пхненьяна - "баланс сил с США".