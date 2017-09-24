В США перестал действовать антимиграционный закон Трампа

В США закончился срок действия противоречивого антимиграционного указа президента США Дональда Трампа, передает DW.
Известно, что в министерстве национальной безопасности США рекомендуют ввести "жесткие" и "индивидуальные" меры, которые могут касаться восьми или девяти стран, которые не выполнили требования США об усилении антитеррористических мер и стандартов въездных документов.
Напомним, своим вторым антимиграционные указом Трамп временно запретил въезд в США гражданам шести стран, населенных преимущественно мусульманами. Речь идет об Иране, Ливии, Сомали, Судан, Сирию и Йемен. Запрет действовала 90 дней.
Вскоре, после подписания указа, ряд судов признали документ дискриминационным и блокировали распоряжение Трампа. Судьи не согласились с доводами Белого дома о том, что указ призван усилить национальную безопасность США и защитить страну от терроризма.
В ответ администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой признать указ законным. Верховный суд отменил решения судов низшей инстанции.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ответ на критику своего антимиграционного указа президент США Дональд Трамп уволил и. о. генерального прокурора Салли Йейтс.