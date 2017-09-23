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США запустили своих бомбардировщиков в пространстве возле Северной Кореи
23.09.2017 21:43

США запустили своих бомбардировщиков в пространстве возле Северной Кореи

В субботу, 23 сентября, Пентагон заявил, что сопровождавшие истребители бомбардировщики "Лансер" пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи, передает Reuters.

Сообщается, что таким образом они демонстрировали широкий спектр военных возможностей, доступных президенту США Дональду Трампу.

Согласно заявлению Пентагона, это было реализовано, чтобы "показать множество военных вариантов, которые есть у президента США Дональда Трампа, чтобы справиться с серьезной угрозой, которую представляет северокорейская ядерная программа".

Как сообщал MIGnews.com.ua, президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Нью-Йорке договорились, что Соединенные Штаты Америки намерены развернуть в Южной Корее свои вооруженные силы стратегического назначения.

Теги материала: США, бомбардировщики, Северная Корея
Новости СМИ2
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