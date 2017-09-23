США запустили своих бомбардировщиков в пространстве возле Северной Кореи

MIGnews.com.ua

В субботу, 23 сентября, Пентагон заявил, что сопровождавшие истребители бомбардировщики "Лансер" пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи, передает Reuters.

Сообщается, что таким образом они демонстрировали широкий спектр военных возможностей, доступных президенту США Дональду Трампу.

Согласно заявлению Пентагона, это было реализовано, чтобы "показать множество военных вариантов, которые есть у президента США Дональда Трампа, чтобы справиться с серьезной угрозой, которую представляет северокорейская ядерная программа".