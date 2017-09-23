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Количество погибших в результате землетрясения в Мексике превысило 300 человек
23.09.2017 21:34

Количество погибших в результате землетрясения в Мексике превысило 300 человек

В результате мощного землетрясения в Мексике погибли уже 305 человек, сообщил национальный координатор гражданской обороны МВД Мексики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

"Обновление: всего 305 погибших. В Мехико - 167, в штате Морелос - 73, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - 6, в штате Оахака - 1", - сообщил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские сейсмологи заявили, что в Мексике зафиксировано новое землетрясение магнитудой в 6,2 балла.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла в Мексике погибли как минимум 237 человек погибли.

Известно, что спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они. Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Теги материала: землетрясение, Мексика, жертвы
Новости СМИ2
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