Порошенко и Фриланд выработали стратегию реализации миссии ООН на Донбассе

MIGnews.com.ua

Во время визита в Канаду Президент Украины Петр Порошенко и канадский министр иностранных дел Христя Фриланд скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории Донбасса, передает пресс-служба АП.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации минских договоренностей и скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что стороны обсудили возможные пути полной реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле между странами, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, "включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО".

Глава государства особо отметил поддержку Канадой имплементации реформ в Украине. В частности, Петр Порошенко поблагодарил Христю Фриланд за личное участие в Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года, во время которой было объявлено о новых канадских проектах поддержки.