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В Бразилии трансвеститы обокрали участников группы Pet Shop Boys
23.09.2017 17:33

В Бразилии трансвеститы обокрали участников группы Pet Shop Boys

В Бразилии вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает Global.

Известно, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.

Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли "необычно одетые" грабители.

Издание сообщает, что в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.

Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Индии у посла Украины Игоря Полихи украли телефон, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели.

Известно, что инцидент произошел утром 20 сентября в Красном форте - популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.

Теги материала: нападение, британская группа, Бразилия, кража
Новости СМИ2
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