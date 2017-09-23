В Бразилии трансвеститы обокрали участников группы Pet Shop Boys

MIGnews.com.ua

В Бразилии вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает Global.

Известно, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.

Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли "необычно одетые" грабители.

Издание сообщает, что в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.

Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Индии у посла Украины Игоря Полихи украли телефон , когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели.

Известно, что инцидент произошел утром 20 сентября в Красном форте - популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.