В Бразилии трансвеститы обокрали участников группы Pet Shop Boys

В Бразилии вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает Global.
Известно, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.
Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли "необычно одетые" грабители.
Издание сообщает, что в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.
Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Индии у посла Украины Игоря Полихи украли телефон, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели.
Известно, что инцидент произошел утром 20 сентября в Красном форте - популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.