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Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции против РФ
23.09.2017 16:24

Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции против РФ

В субботу, 23 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится, передают РИА Новости.

"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется, - мы, правда, этого не хотим, - ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", - сказала Меркель.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к европейским странам о восстановлении диалога с Москвой по вопросам безопасности.

По словам канцлер ФРГ, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией. Страны при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги материала: большая семерка, санкции, Россия, Ангела Меркель
Новости СМИ2
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