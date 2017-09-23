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В Индонезии объявлена высшая степень опасности из-за активности вулкана Агунг
23.09.2017 15:55

В Индонезии объявлена высшая степень опасности из-за активности вулкана Агунг

В субботу, 23 сентября, Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали, передает ВВС. 

Известно, что около 10 тысяч человек уже эвакуированы из района возможного извержения. Власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Напомним, во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

"Толчки происходят очень часто, мы очень боимся и я отвез всю семью в укрытие", - рассказал И Вайян Суварджана, один из местных жителей.

Через несколько часов после официального повышения уровня опасности, власти подтвердили, что сейсмическая активность в районе возможного извержения продолжается.

Последние сообщения авиационного центра наблюдения за вулканической активностью Индонезии свидетельствуют, что вероятность извержения возрастает. Однако там же отмечается, что извержение невозможно предсказать со стопроцентной определенностью.

Власти утверждают, что международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока действует в нормальном режиме.

Министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

Известно, что в ходе извержения 1963 года вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.

Вулкан Агунг, который относится к классу стратовулканов, имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали. Он входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" - вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории итальянского Неаполя в кратер местного вулкана Сольфатара провалились три человека, среди которых был ребенок.

Теги материала: вулкан, извержение, опасность, Индонезия
Новости СМИ2
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