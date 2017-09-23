Трамп пообещал развернуть вооруженные силы США в Южной Корее

Президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Нью-Йорке договорились, что Соединенные Штаты Америки намерены развернуть в Южной Корее свои вооруженные силы стратегического назначения, сообщает пресс-служба Белого дома.
Известно, что президенты двух стран во время встречи обсудили вопросы, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. При этом Трамп и Мун Чжэ Ин согласились с необходимостью давления на Пхеньян для ядерного разоружения КНДР.
Предполагается, что Вашингтон развернет силы стратегического реагирования на самом Корейском полуострове и вокруг него. Состав американских вооруженных сил при этом будет меняться.
Кроме того, США также окажут помощь Сеулу в поставках и разработке военной техники для армии Южной Кореи.
Как сообщал MIGnews.com.ua, отныне судна, которые посещали Северную Корею, не смогут приблизиться к берегам США на протяжении 180 дней.