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Трамп пообещал развернуть вооруженные силы США в Южной Корее
23.09.2017 15:20

Трамп пообещал развернуть вооруженные силы США в Южной Корее

Президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Нью-Йорке договорились, что Соединенные Штаты Америки намерены развернуть в Южной Корее свои вооруженные силы стратегического назначения, сообщает пресс-служба Белого дома.

Известно, что президенты двух стран во время встречи обсудили вопросы, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. При этом Трамп и Мун Чжэ Ин согласились с необходимостью давления на Пхеньян для ядерного разоружения КНДР.

Предполагается, что Вашингтон развернет силы стратегического реагирования на самом Корейском полуострове и вокруг него. Состав американских вооруженных сил при этом будет меняться.

Кроме того, США также окажут помощь Сеулу в поставках и разработке военной техники для армии Южной Кореи.

Как сообщал MIGnews.com.ua, отныне судна, которые посещали Северную Корею, не смогут приблизиться к берегам США на протяжении 180 дней.

Теги материала: Дональд Трамп, Южная корея, военный потенциал
Новости СМИ2
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