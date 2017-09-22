Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Тереза Мэй сообщила дату выхода из Евросоюза
22.09.2017 20:32

Тереза Мэй сообщила дату выхода из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет вывести страну из состава Евросоюза до марта 2019 года, сообщает Reuters.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует речь во Флоренции в пятницу, чтобы повысить возможность выхода из Европейского союза до марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Известно, что Мэй хочет подвергнуть критике норвежскую модель для выхода Великой Британии с Евросоюза. Это заставит страну принять законы ЕС без возможности выдвинуть любые свои требования.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, законопроект об отмене действия законодательства Европейского союза на территории Великобритании был поддержан Нижней палатой парламента страны во втором чтении.

Проект закона поддержали 326 депутатов Палаты общин, 290 проголосовали против.

Теги материала: Тереза Мэй, выход, Евросоюз, Британия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Главный маршал Великобритании стал новым председателем Военного комитета НАТО
Важное
Главный маршал Великобритании стал новым председателем Военного комитета НАТО
Запуск ракеты КНДР: в ЕС намерены расширить санкции против Пхеньяна
Важное
Запуск ракеты КНДР: в ЕС намерены расширить санкции против Пхеньяна
ЕС усилил санкции в отношении КНДР
Важное
ЕС усилил санкции в отношении КНДР
Юнкер хочет создать Европейский оборонный союз
Важное
Юнкер хочет создать Европейский оборонный союз
Юнкер: В ближайшее время Турция не станет членом ЕС
Важное
Юнкер: В ближайшее время Турция не станет членом ЕС
Литва заявила о необхомости создания "военного Шенгена"
Важное
Литва заявила о необхомости создания "военного Шенгена"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика