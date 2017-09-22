Тереза Мэй сообщила дату выхода из Евросоюза

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет вывести страну из состава Евросоюза до марта 2019 года, сообщает Reuters .

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует речь во Флоренции в пятницу, чтобы повысить возможность выхода из Европейского союза до марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Известно, что Мэй хочет подвергнуть критике норвежскую модель для выхода Великой Британии с Евросоюза. Это заставит страну принять законы ЕС без возможности выдвинуть любые свои требования.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, законопроект об отмене действия законодательства Европейского союза на территории Великобритании был поддержан Нижней палатой парламента страны во втором чтении.

Проект закона поддержали 326 депутатов Палаты общин, 290 проголосовали против.