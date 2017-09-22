Макрон вызвал массовые протесты реализацией трудовой реформы

MIGnews.com.ua

В пятницу, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон подписал вызвавшую массовые протесты населения трудовую реформу, сообщает Le Figaro .

"Макрон подписал в прямом эфире 5 указов реформирования Трудового кодекса и объявил, что все меры этих спорных реформ вступят в силу не позднее 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, Макрон подчеркнул, что реформа вступит в силу, как только будут опубликованы указы.

"Первые меры, такие как право на дистанционную работу, начнут применяться в течение ближайших нескольких дней", - заявил президент.

Известно, что эта реформа была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

В свою очередь, профсоюзы недовольны реформой, поскольку компаниям будет проще увольнять сотрудников, переговоры между работодателями и работниками в небольших фирмах будут децентрализованные.