Макрон вызвал массовые протесты реализацией трудовой реформы

В пятницу, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон подписал вызвавшую массовые протесты населения трудовую реформу, сообщает Le Figaro.
"Макрон подписал в прямом эфире 5 указов реформирования Трудового кодекса и объявил, что все меры этих спорных реформ вступят в силу не позднее 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, Макрон подчеркнул, что реформа вступит в силу, как только будут опубликованы указы.
"Первые меры, такие как право на дистанционную работу, начнут применяться в течение ближайших нескольких дней", - заявил президент.
Известно, что эта реформа была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.
В свою очередь, профсоюзы недовольны реформой, поскольку компаниям будет проще увольнять сотрудников, переговоры между работодателями и работниками в небольших фирмах будут децентрализованные.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Петр Порошенко встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке, где обсудил ситуацию на Донбассе и подходы к реализации инициативы по введению миротворцев ООН на Донбасс.