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Во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке в зале началась драка
22.09.2017 15:51

Во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке в зале началась драка

В пятницу, 22 сентября, во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке в рамках 72 Генассамблеи ООН, в зале произошла драка между соратниками и противниками турецкого президента, передает New York Times.

Известно, что драка произошла, когда Эрдоган выступал с речью на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis на Таймс-сквер, после мероприятий ГА ООН.

Сообщается, что посреди выступления Эрдогана кто-то, из протестующих, закричал по-английски: "Ты террорист. Уходи с моей страны!"

После этого и началась драка между протестующими и сторонниками турецкого президента. Отмечают, что один из активистов был одет в футболку с рисунком Майкла Израиля, американца-волонтера, который погиб в турецкой авиакатастрофе.

Также один из шести протестующих, Меган Бодтье, заявил, что их целью было "обратить внимание на военные преступления и нарушения прав человека турецкого государства против курдского народа," как в Турции, так и в Сирии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о необходимости восстановления смертной казни в своей речи приуроченной к годовщине неудачного путча.

Теги материала: Нью Йорк, Эрдоган, драка, выступление
Новости СМИ2
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