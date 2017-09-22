Во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке в зале началась драка

MIGnews.com.ua

В пятницу, 22 сентября, во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке в рамках 72 Генассамблеи ООН, в зале произошла драка между соратниками и противниками турецкого президента, передает New York Times .

Известно, что драка произошла, когда Эрдоган выступал с речью на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis на Таймс-сквер, после мероприятий ГА ООН.

Сообщается, что посреди выступления Эрдогана кто-то, из протестующих, закричал по-английски: "Ты террорист. Уходи с моей страны!"

После этого и началась драка между протестующими и сторонниками турецкого президента. Отмечают, что один из активистов был одет в футболку с рисунком Майкла Израиля, американца-волонтера, который погиб в турецкой авиакатастрофе.

Также один из шести протестующих, Меган Бодтье, заявил, что их целью было "обратить внимание на военные преступления и нарушения прав человека турецкого государства против курдского народа," как в Турции, так и в Сирии.