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МИД пяти стран подписали меморандум о розыске лиц, виновных в катастрофе самолета рейса MH17
21.09.2017 09:36

МИД пяти стран подписали меморандум о розыске лиц, виновных в катастрофе самолета рейса MH17

В среду, 20 сентября, главы министерств иностранных дел пяти стран подписали меморандум относительно уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

"20 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Австралии, правительством Королевства Бельгии, правительством Малайзии, правительством Нидерландов и правительством Украины о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета рейса MH17 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении.

В МИДе рассказали, что подписание подобного документа поможет выработать нужный механизм для привлечения к ответственности, лиц виновных в гибели пассажиров самолета.

Кроме этого меморандум преследует еще и цель обеспечить координацию позиции стран Совместной группы по расследованию и обеспечение вместе со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также международными партнерами всей возможной поддержки и помощи Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина сделает все возможное, чтобы лица, которые причастны к катастрофе Boeing 777 рейса MH17, были привлечены к ответственности.

Теги материала: МИД, меморандум, преследование, MH 17
Новости СМИ2
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