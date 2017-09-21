Страны НАТО не хотят подписывать договор ООН про запрет ядерного оружия

MIGnews.com.ua

Представители стран в НАТО выступили против заключения нового договора ООН о запрете ядерного оружия, говорится в заявлении Североатлантического совета, передает Deutsche Welle .

"Мы призываем наших партнеров и все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке этого договора, серьезно задуматься о его последствиях для международного мира и безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Известно, что совет Альянса также высказывает мнение, что новый договор о запрете ядерного оружия "игнорирует реалии все более сложных международный условий безопасности".

"В то время, когда мир должен оставаться единым перед лицом растущих угроз, в частности серьезной угрозы, создаваемой ядерной программой Северной Кореи, договор не учитывает эти насущные проблемы безопасности", - говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что договор о запрещении ядерного оружия был открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. Договор, который поддержали 122 из 193 стран, входящих в ООН, вводит запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военные учения "Запад-2017", которые проводят Беларусь и Российская Федерация, похожи на подготовку к большой войне.