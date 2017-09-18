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Латвия заметила у своих границ российские корабли
18.09.2017 11:00

Латвия заметила у своих границ российские корабли

В понедельник, 18 сентября, в Латвии местные военные заметили у берегов страны несколько российских военных кораблей, сообщает УНН.

По данным источника, военные корабли появлялись у границы в течении двух дней.

Стоит отметить, что в исключительной экономической зоне Латвии, на расстоянии 20 морских миль от государственной границы зафиксировали российский буксир класса "Горин", который тянул корвет класса "Неустрашимый".

Кроме того, накануне Латвия зафиксировала еще три российские военные суда вблизи границ - "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели, которые будут следить за проведением военных учений Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", прибыли в Минск. Секретарь минобороны добавил, что в программу работы наблюдателей входит посещение полигонов.

Теги материала: корабль, военный корабль, российский корабль, Латвия, граница
Новости СМИ2
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