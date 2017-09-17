ЦРУ просит разрешить активнее применять беспилотники в Афганистане

MIGnews.com.ua

Центральное разведывательное управление США стремится получить разрешение от Белого дома на применение ударных беспилотных летательных аппаратов в Афганистане и других кризисных регионах, передает The New York Times .

Сообщается, что Пентагон в целом выступает против расширения числа операций военных беспилотников ЦРУ, но Белый дом готов пойти навстречу руководителю разведывательного управления Майку Помпео.

Уточняется, что если президент США Дональд Трамп согласится удовлетворить запрос спецслужбы, то это будет первое официальное разрешение для ЦРУ на проведение тайных операции беспилотников в Афганистане и других кризисных регионах.

До сих пор у американской спецслужбы были соответствующие полномочия только для спецопераций в Пакистане. Отмечено, что операции по применению ударных БПЛА в таких странах как Афганистан, Ливия, Сомали и Йемен до сих пор проводил Пентагон.

В отличие от Минобороны США, которое должно опубликовывать данные о проведенных операциях беспилотников, ЦРУ не раскрывает информации о собственных антитеррористических операциях.