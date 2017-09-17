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Бывший работник Пентагона дал советы советы Украине по вопросу реформ
17.09.2017 14:22

Бывший работник Пентагона дал советы советы Украине по вопросу реформ

Бывший чиновник Пентагона, экс-заместитель помощника министра обороны США, глава аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер дал властям Украины три "дружеских совета" в вопросе реформ, опубликовал сообщение в Twitter.

"Три дружеских совета Украине: 1) прекратите задерживать создание антикоррупционных судов, 2) предоставьте полномочия НАБУ, 3) возьмите под контроль СБУ", - написал Карпентер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр обороны США Джеймс Мэттис сделал ряд важных заявлений по окончанию переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, Соединенные Штаты Америки будут оказывать Украине помощь в оборонном секторе и ждут имплементации стандартов НАТО.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией.

Теги материала: Пентагон, совет, Украина, реформы
Новости СМИ2
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