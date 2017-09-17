Бывший работник Пентагона дал советы советы Украине по вопросу реформ

MIGnews.com.ua

Бывший чиновник Пентагона, экс-заместитель помощника министра обороны США, глава аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер дал властям Украины три "дружеских совета" в вопросе реформ, опубликовал сообщение в Twitter.

"Три дружеских совета Украине: 1) прекратите задерживать создание антикоррупционных судов, 2) предоставьте полномочия НАБУ, 3) возьмите под контроль СБУ", - написал Карпентер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр обороны США Джеймс Мэттис сделал ряд важных заявлений по окончанию переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, Соединенные Штаты Америки будут оказывать Украине помощь в оборонном секторе и ждут имплементации стандартов НАТО.