Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо
17.09.2017 13:28

Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо

Президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Канаду, говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Украины.

Известно, что поездка запланирована на 22-23 сентября. В ходе визита глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Кроме этого в планах президента значатся проведение бесед с представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Отдельно Порошенко намерен провести встречи с представителями украинских организаций Канады.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей". 

Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов, 

Теги материала: Петр Порошенко, Джастин Трюдо, Канада, визит
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В мэры канадского городка баллотируется пес
Важное
В мэры канадского городка баллотируется пес  Видеорепортаж
Канада поможет Украине получить оружие, чтобы противостоять РФ
Важное
Канада поможет Украине получить оружие, чтобы противостоять РФ
Женщина выкопала на огороде морковь с бриллиантовым кольцом
Важное
Женщина выкопала на огороде морковь с бриллиантовым кольцом  Фоторепортаж
Канадцы хотят распилить самый большой в мире алмаз на части ради продажи
Важное
Канадцы хотят распилить самый большой в мире алмаз на части ради продажи
Тереза Мэй намерена посоветоваться с королевой Елизаветой ІІ в Букингенском дворце
Важное
Тереза Мэй намерена посоветоваться с королевой Елизаветой ІІ в Букингенском дворце
Власти США ужесточили правила выдачи виз
Важное
Власти США ужесточили правила выдачи виз

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
Эксклюзив  Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
17.09.2017
Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Эксклюзив  Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
17.09.2017
Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика