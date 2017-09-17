Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо

Президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Канаду, говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Украины.
Известно, что поездка запланирована на 22-23 сентября. В ходе визита глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Кроме этого в планах президента значатся проведение бесед с представителями канадских парламентских и деловых кругов.
Отдельно Порошенко намерен провести встречи с представителями украинских организаций Канады.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей".
Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов,