Порошенко намерен посетить Канаду и поговорить с Трюдо

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Канаду, говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Украины.

Известно, что поездка запланирована на 22-23 сентября. В ходе визита глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Кроме этого в планах президента значатся проведение бесед с представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Отдельно Порошенко намерен провести встречи с представителями украинских организаций Канады.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов,