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Скотланд-Ярд задержал второго подозреваемого в организации теракта в Лондоне
17.09.2017 12:37

Скотланд-Ярд задержал второго подозреваемого в организации теракта в Лондоне

В воскресенье, 17 сентября, сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда задержали второго подозреваемого по делу о теракте на станции лондонского метро "Парсонс Грин", сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Известно, что его арестовали на основании ст. 41 Акта о терроризме 2000 года: в этой статье прописано право правоохранительных органов задержать без ордера на период до 48 часов людей, подозреваемых в терроризме.

Сообщается, что задержание произошло в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона в ночь на 17 сентября 2017 года. Задержанному 21 год, другой информации о нем в полиции не предали огласке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции Великобритании задержали мужчину в возрасте 18 лет по подозрению в причастности к совершению теракта в лондонском метро.

Теги материала: Скотленд-ярд, задержание, подозреваемый, терракт
Новости СМИ2
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