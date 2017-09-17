Госсекретарь США провел телефонный разговор с с МИД РФ о ситуации на Донбассе

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИДе указали, что нынешний разговор был инициирован Вашингтоном.

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - рассказали в ведомстве.

Также Тиллерсон обсудил с Лавровым вопрос нормализации ситуации на Донбассе. Стороны согласились, что для решения вооруженного конфликта на востоке Украины нужно обязательное выполнение Минских соглашений.