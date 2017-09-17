Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Госсекретарь США провел телефонный разговор с с МИД РФ о ситуации на Донбассе
17.09.2017 12:01

Госсекретарь США провел телефонный разговор с с МИД РФ о ситуации на Донбассе

В субботу, 16 сентября, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИДе указали, что нынешний разговор был инициирован Вашингтоном.

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - рассказали в ведомстве.

Также Тиллерсон обсудил с Лавровым вопрос нормализации ситуации на Донбассе. Стороны согласились, что для решения вооруженного конфликта на востоке Украины нужно обязательное выполнение Минских соглашений.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Россия выдохнется в ходе конфликта с Украиной. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Ньют Гингри.

Теги материала: Рекс Тиллерсон, Сергей Лавров, разговор, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [18] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Болтон: Миротворцы на Донбассе будут подчиняться России
Важное
Болтон: Миротворцы на Донбассе будут подчиняться России
Путин попросил Макрона поддержать его инициативу по миротворческой миссии на Донбассе
Важное
Путин попросил Макрона поддержать его инициативу по миротворческой миссии на Донбассе
Макрон и Меркель обеспокоены ситуацией на востоке Украины
Важное
Макрон и Меркель обеспокоены ситуацией на востоке Украины
К 2018 году назовут виновников крушения MH17
Важное
К 2018 году назовут виновников крушения MH17
Российский режиссер обвинил Первый канал в пропаганде из-за героизации Моторолы
Важное
Российский режиссер обвинил Первый канал в пропаганде из-за героизации Моторолы
Путин заявил, что пришел на Донбасс "защитить русскоязычное население"
Важное
Путин заявил, что пришел на Донбасс "защитить русскоязычное население"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
Эксклюзив  Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
17.09.2017
Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Эксклюзив  Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
17.09.2017
Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика