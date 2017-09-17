На Карибы надвигается новый тропический шторм "Мария"

MIGnews.com.ua

Метеорологи предупредили о новом тропическом шторме, который получил имя "Мария" и сформировался в Карибском бассейне, пишет Associated Press .

Сообщается, что на данный момент эпицентр "Марии" находится в тысяче километров от Малых Антильских островов. Скорость ветра достигает 85 км/ч. При этом специалисты отмечают, что ураган дальше будет только усиливаться.

Известно, что на данный момент ураган двигается в сторону Карибских островов со скоростью 31 км/ч и обрушится на них уже во вторник, 19 сентября. По прогнозам стихия накроет Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, а также Монтсеррат.

Также известно, что помимо "Марии" в Атлантическом океане сейчас бушует шторм "Ли", а также усилившиеся до урагана "Норма" и "Хосе".