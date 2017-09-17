Немецкую школьницу из-за сотрудничества с ИГИЛ может ожидать смертная казнь

В воскресенье, 17 сентября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 16-летняя немецкая школьница Линда В., задержаная ранее в Мосуле, находится в тюрьме Багдада, ее дальнейшую судьбу определит иракский суд, сообщает Associated Press.
По словам Абади, иракский суд будет решать, выносить ли ей смертный приговор.
"Знаете, согласно некоторым нормам законодательства, подростки несут ответственность за свои действия, особенно если речь идет о преступной деятельности, а именно - об убийстве невинных людей", - заявил глава правительства Ирака.
Отмечается, что иракские военные при освобождении Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран.
Среди них, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. с федеральной земле Саксония. Школьница пропала летом 2016 почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск.
Позднее стало известно, что дело об исчезновении Линды В., закрытое несколько недель назад, будет открыто в связи с новыми фактами. По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей предоставляется консульская помощь.
Как сообщал MIGnews.com.uа, тела 2650 мирных жителей, которые погибли в ходе боев за освобождение иракского города Мосул от боевиков террористической организации "Исламское государство", извлекли из-под обломков разрушенных зданий.