Немецкую школьницу из-за сотрудничества с ИГИЛ может ожидать смертная казнь

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 17 сентября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 16-летняя немецкая школьница Линда В., задержаная ранее в Мосуле, находится в тюрьме Багдада, ее дальнейшую судьбу определит иракский суд, сообщает Associated Press .

По словам Абади, иракский суд будет решать, выносить ли ей смертный приговор.

"Знаете, согласно некоторым нормам законодательства, подростки несут ответственность за свои действия, особенно если речь идет о преступной деятельности, а именно - об убийстве невинных людей", - заявил глава правительства Ирака.

Отмечается, что иракские военные при освобождении Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран.

Среди них, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. с федеральной земле Саксония. Школьница пропала летом 2016 почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск.

Позднее стало известно, что дело об исчезновении Линды В., закрытое несколько недель назад, будет открыто в связи с новыми фактами. По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей предоставляется консульская помощь.