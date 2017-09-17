Более 700 мэров Каталонии участвовали в акции поддержки проведения референдума

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, более 700 городских голов Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании, передает DW .

Сообщается, что они заявили перед тысячами сторонников самостоятельности Каталонии, что поддерживают голосование за отделение от Испании.

Известно, что из 948 мэров городов Каталонии уже 740 заявило о готовности предоставить соответствующие помещения для проведения волеизъявления.

Недавно испанская прокуратура вызвала более 700 глав муниципалитетов и предупредила, что тот, кто будет участвовать в подготовке к проведению референдума, может как государственный служащий столкнуться с правовыми последствиями. Им, например, угрожают расследованием по обвинению в злоупотреблении властью, гражданского и нецелевой растрате средств.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал Каталонию вернуться к "разуму и законности". Он также еще раз заверил, что заблокирует проведение референдума.

Также, 16 сентября, во населенном преимущественно басками Бильбао тысячи людей вышли на демонстрацию солидарности с Каталонии.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 35 000 человек. Участники демонстрации несли флаги Каталонии и Страны Басков.