Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Более 700 мэров Каталонии участвовали в акции поддержки проведения референдума
17.09.2017 09:30

Более 700 мэров Каталонии участвовали в акции поддержки проведения референдума

В субботу, 16 сентября, более 700 городских голов Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании, передает DW.

Сообщается, что они заявили перед тысячами сторонников самостоятельности Каталонии, что поддерживают голосование за отделение от Испании.

Известно, что из 948 мэров городов Каталонии уже 740 заявило о готовности предоставить соответствующие помещения для проведения волеизъявления.

Недавно испанская прокуратура вызвала более 700 глав муниципалитетов и предупредила, что тот, кто будет участвовать в подготовке к проведению референдума, может как государственный служащий столкнуться с правовыми последствиями. Им, например, угрожают расследованием по обвинению в злоупотреблении властью, гражданского и нецелевой растрате средств.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал Каталонию вернуться к "разуму и законности". Он также еще раз заверил, что заблокирует проведение референдума. 

Также, 16 сентября, во населенном преимущественно басками Бильбао тысячи людей вышли на демонстрацию солидарности с Каталонии.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 35 000 человек. Участники демонстрации несли флаги Каталонии и Страны Басков. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство автономного региона Каталония обратилось к властям Испании с просьбой вступить в переговоры касательно референдума о независимости.

Теги материала: Каталония, референдум, Испания, мэр
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В мэры канадского городка баллотируется пес
Важное
В мэры канадского городка баллотируется пес  Видеорепортаж
В МВД Испании сообщили об уничтожении террористической ячейки, виновной в событиях в Барселоне
Важное
В МВД Испании сообщили об уничтожении террористической ячейки, виновной в событиях в Барселоне
Мэр Брюсселя ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Важное
Мэр Брюсселя ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Мэр итальянской деревни заплатит $2,2 тысячи людям, которые готовы там жить
Важное
Мэр итальянской деревни заплатит $2,2 тысячи людям, которые готовы там жить
Черногория с июня станет официальным членом НАТО
Важное
Черногория с июня станет официальным членом НАТО
Турки в Европе проголосовали за расширение полномочий Эрдогана
Важное
Турки в Европе проголосовали за расширение полномочий Эрдогана

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика