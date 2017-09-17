Более 700 мэров Каталонии участвовали в акции поддержки проведения референдума

В субботу, 16 сентября, более 700 городских голов Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании, передает DW.
Сообщается, что они заявили перед тысячами сторонников самостоятельности Каталонии, что поддерживают голосование за отделение от Испании.
Известно, что из 948 мэров городов Каталонии уже 740 заявило о готовности предоставить соответствующие помещения для проведения волеизъявления.
Недавно испанская прокуратура вызвала более 700 глав муниципалитетов и предупредила, что тот, кто будет участвовать в подготовке к проведению референдума, может как государственный служащий столкнуться с правовыми последствиями. Им, например, угрожают расследованием по обвинению в злоупотреблении властью, гражданского и нецелевой растрате средств.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал Каталонию вернуться к "разуму и законности". Он также еще раз заверил, что заблокирует проведение референдума.
Также, 16 сентября, во населенном преимущественно басками Бильбао тысячи людей вышли на демонстрацию солидарности с Каталонии.
По данным организаторов, в акции приняли участие около 35 000 человек. Участники демонстрации несли флаги Каталонии и Страны Басков.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство автономного региона Каталония обратилось к властям Испании с просьбой вступить в переговоры касательно референдума о независимости.