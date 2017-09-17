Главный маршал Великобритании стал новым председателем Военного комитета НАТО

MIGnews.com.ua

Руководитель британского генерального штаба, главный маршал авиации Великобритании сэр Стюарт Пич стал новым председателем Военного комитета НАТО, говорится на официальном сайте НАТО.

Он рассказал, что назначение для него является "большой честью".

"Мне не терпится принять этот вызов в такое серьезное время для НАТО, когда альянс должен быть модернизирован, чтобы встретиться с новыми и меняющимися угрозами", - сообщил Пич.

Известно, что председатель Военного комитета НАТО избирается на три года. Стюарт Пич сменил на этом посту генерала армии ВС Чехии Петра Павла.