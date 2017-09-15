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Болтон: Миротворцы на Донбассе будут подчиняться России
15.09.2017 18:01

Болтон: Миротворцы на Донбассе будут подчиняться России

Миротворческие миссии Организации Объединенных Наций не решают конфликты, а только их замораживают. Такое заявление сделал бывший посол Соединенных Штатов Америки в ООН Джон Болтон на полях встрече Ялтинской европейской стратегии, пишет Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, возможность решить конфликт на Донбассе существует. однако это будет сложно сделать.

"Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их. Если вы уверены, что хотите, чтобы Донбасс постоянно оставался в руках тех людей, которые его контролируют - введите туда миротворческую миссию", - заявил Болтон.

При этом было отмечено, что в случае введения миротворцев на Донбасс, они частично будут подчиняться России, поскольку она является постоянным членом Совбеза ООН.

"Введение миротворцев плохая идея. Почему вы хотите большего вовлечения России в дела Украины? Россия один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и ничего не произойдет с этими миротворцами, если Россия этого не захочет. Она будет влиять на них", - подчеркнул Болтон.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона поддержать инициативу Москвы по миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Теги материала: Донбасс, миротворцы, ООН, Россия
Новости СМИ2
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