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США попросили Россию и Китай повлиять на КНДР
15.09.2017 17:39

США попросили Россию и Китай повлиять на КНДР

Россия должна повлиять на Северную Корею. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон. пишет Русская служба BBC.

"Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул: "Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры".

Стоит отметить, что в пятницу вечером, 15 сентября, по инициативе США и Японии состоится заседание Совета безопасности ООН.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии - она перелетела через территорию Японии и упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что из-за запуска ракеты ЕС разрабатывает дополнительные санкции в отношении Северной Кореи.

Теги материала: Россия, Китай, США, КНДР, ракета, запуск
Новости СМИ2
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