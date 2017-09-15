США попросили Россию и Китай повлиять на КНДР

MIGnews.com.ua

Россия должна повлиять на Северную Корею. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон. пишет Русская служба BBC.

"Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул: "Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры".

Стоит отметить, что в пятницу вечером, 15 сентября, по инициативе США и Японии состоится заседание Совета безопасности ООН.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии - она перелетела через территорию Японии и упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.