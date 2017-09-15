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Путин попросил Макрона поддержать его инициативу по миротворческой миссии на Донбассе
15.09.2017 17:30

Путин попросил Макрона поддержать его инициативу по миротворческой миссии на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По полученным данным, во время разговора глава российского государства призвал Макрона поддержать инициативу Москвы по миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

"Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу о создании миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили "важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Государственная Дума Российской Федерации против размещения миротворческой миссии ООН на границе России и Украины.

В то же время "исполняющий обязанности министра иностранных дел" так называемой Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса будет означать объявление войны.

Теги материала: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, телефонный разговор, Донбасс, конфликт, миротворцы
Новости СМИ2
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