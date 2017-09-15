Россия предоставила Беларуси $700 млн кредита

Российская Федерация предоставила Беларуси 700 миллионов долларов кредита. Об этом сообщили в министерстве финансов Республики Беларусь.
"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - заявили в белорусском минфине.
Стоит отметить, что кредит дали на 10 лет. Погашать его будут ежегодными траншами - в апреле и октябре, начиная с 2018 года.
Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.
Власти Беларуси намерены направить кредит на рефинансирование обязательств перед РФ по ранее полученному займу.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен решением Российской Федерации усилить пограничный контроль на границе. По мнению белорусского лидера, это свидетельствует об ухудшении отношений между двумя странами.