Россия предоставила Беларуси $700 млн кредита

MIGnews.com.ua

Российская Федерация предоставила Беларуси 700 миллионов долларов кредита. Об этом сообщили в министерстве финансов Республики Беларусь.

"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - заявили в белорусском минфине.

Стоит отметить, что кредит дали на 10 лет. Погашать его будут ежегодными траншами - в апреле и октябре, начиная с 2018 года.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Власти Беларуси намерены направить кредит на рефинансирование обязательств перед РФ по ранее полученному займу.