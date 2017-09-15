Трамп назвал неудачниками террористов, совершивших взрыв в метро Лондона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро.
В своем Twitter-аккаунте глава американского государства осудил "террористов-неудачников".
"Террористы-неудачники должны наказываться жестче. Интернет является их основным инструментом вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучше!", - отметил Трамп.
Вместе с тем он отметил: "Это больные и бездушные люди, которые были в объективах Скотланд Ярда, который должен был быть активнее!"
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв.
В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт, и сообщили, что в результате инцидента пострадали около 20 человек. Также сообщалось, что правоохранители нашли в подземке еще одну бомбу.