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Трамп назвал неудачниками террористов, совершивших взрыв в метро Лондона
15.09.2017 15:28

Трамп назвал неудачниками террористов, совершивших взрыв в метро Лондона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро.

В своем Twitter-аккаунте глава американского государства осудил "террористов-неудачников".

"Террористы-неудачники должны наказываться жестче. Интернет является их основным инструментом вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучше!", - отметил Трамп.

Вместе с тем он отметил: "Это больные и бездушные люди, которые были в объективах Скотланд Ярда, который должен был быть активнее!"

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв.

В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт, и сообщили, что в результате инцидента пострадали около 20 человек. Также сообщалось, что  правоохранители нашли в подземке еще одну бомбу.

Теги материала: Дональд Трамп, Лондон, метро, взрыв, теракт
Новости СМИ2
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