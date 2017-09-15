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Российская партия видит президентом РФ Наталью Поклонскую
15.09.2017 14:49

Российская партия видит президентом РФ Наталью Поклонскую

Основатель движения Монархической партии РФ Антон Баков заявил, что экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую готовы поддержать в партии, если она выдвинет свою кандидатуру, передают РИА Новости.

"Если она будет выдвигаться, мы готовы ее выдвинуть от нашей партии", - сказал Баков. Он добавил, что намерен в ближайшие несколько дней позвонить Поклонской и обсудить этот вопрос.

Бывший депутат Госдумы подчеркнул, что Монархическая партия "очень бы хотела принять участие в президентской кампании".

Сама Поклонская заявила изданию, что не готова выдвигать свою кандидатуру.

"Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин", - заявила женщина, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

Монархическую партию, которая провозглашает своей целью установление в стране конституционной монархии, Баков зарегистрировал в 2012 году. До этого он состоял и в "Единой России", и в "Союзе правых сил". В начале февраля миллионер заявил о желании возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.

Как сообщал MIGnews.com.ua, прокурор Крыма Гюндуз Мамедов сообщил, что в отношении депутата Госдумы России Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела.

Теги материала: Россия, партия, выборы, президент, Наталья Поклонская
Новости СМИ2
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