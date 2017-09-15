Российская партия видит президентом РФ Наталью Поклонскую

MIGnews.com.ua

Основатель движения Монархической партии РФ Антон Баков заявил, что экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую готовы поддержать в партии, если она выдвинет свою кандидатуру, передают РИА Новости.

"Если она будет выдвигаться, мы готовы ее выдвинуть от нашей партии", - сказал Баков. Он добавил, что намерен в ближайшие несколько дней позвонить Поклонской и обсудить этот вопрос.

Бывший депутат Госдумы подчеркнул, что Монархическая партия "очень бы хотела принять участие в президентской кампании".

Сама Поклонская заявила изданию, что не готова выдвигать свою кандидатуру.

"Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин", - заявила женщина, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

Монархическую партию, которая провозглашает своей целью установление в стране конституционной монархии, Баков зарегистрировал в 2012 году. До этого он состоял и в "Единой России", и в "Союзе правых сил". В начале февраля миллионер заявил о желании возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.