Запуск ракеты КНДР: в ЕС намерены расширить санкции против Пхеньяна

MIGnews.com.ua

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз разрабатывают дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, пишет РБК-Украина .

"Хотя нынешние ограничительные меры ЕС против КНДР уже являются самыми жесткими, которые существуют для любой страны со стороны ЕС, мы уже работаем над дополнительными автономными мерами ЕС в дополнение к решениям, принятым ООН", - заявила Могерини.

При этом она подчеркнула, что очередной запуск ракеты ускорил процесс по согласованию санкций.

Также было отмечено, что в ЕС потребовали от Пхеньяна прекратить дальнейшие провокации и отказаться от своих ядерных боеприпасов и программ баллистических ракет.

"Я свяжусь с министром иностранных дел Японии Таро Коно, чтобы обсудить этот последний запуск и продолжать координировать работу", - резюмировала Могерини.