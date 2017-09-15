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Запуск ракеты КНДР: в ЕС намерены расширить санкции против Пхеньяна
15.09.2017 13:43

Запуск ракеты КНДР: в ЕС намерены расширить санкции против Пхеньяна

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз разрабатывают дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, пишет РБК-Украина.

"Хотя нынешние ограничительные меры ЕС против КНДР уже являются самыми жесткими, которые существуют для любой страны со стороны ЕС, мы уже работаем над дополнительными автономными мерами ЕС в дополнение к решениям, принятым ООН", - заявила Могерини.

При этом она подчеркнула, что очередной запуск ракеты ускорил процесс по согласованию санкций.

Также было отмечено, что в ЕС потребовали от Пхеньяна прекратить дальнейшие провокации и отказаться от своих ядерных боеприпасов и программ баллистических ракет.

"Я свяжусь с министром иностранных дел Японии Таро Коно, чтобы обсудить этот последний запуск и продолжать координировать работу", - резюмировала Могерини.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии - она перелетела через территорию Японии и упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет. Ракета Южной Кореи пролетела 250 км.

Теги материала: Евросоюз, Федерика Могерини, санкции, КНДР, ракета
Новости СМИ2
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