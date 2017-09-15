Столтенберг отреагировал на запуск ракеты КНДР

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что запуск баллистической ракеты Северной Кореей требует глобального ответа. Об этом генсекретарь НАТО написал в своем Twitter-аккаунте.
"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - отметил Столтенберг.
Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии - она перелетела через территорию Японии и упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.
Как сообщал MIGnews.com.ua, военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет. Ракета Южной Кореи пролетела 250 км.