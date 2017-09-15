Столтенберг отреагировал на запуск ракеты КНДР

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что запуск баллистической ракеты Северной Кореей требует глобального ответа. Об этом генсекретарь НАТО написал в своем Twitter-аккаунте.

"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - отметил Столтенберг.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии - она перелетела через территорию Японии и упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.