Южная Корея пригрозила КНДР уничтожением

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей, пишут Известия.
Во время заседания Совета по нацбезопасности в Сеуле глава южнокорейского государства пригрозил Пхеньяну уничтожением.
"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США, - ред.), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил Мун Чжэ Ин.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии. Ракета, перелетев через территорию Японии, упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.
Военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет.