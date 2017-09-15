Южная Корея пригрозила КНДР уничтожением

MIGnews.com.ua

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей, пишут Известия .

Во время заседания Совета по нацбезопасности в Сеуле глава южнокорейского государства пригрозил Пхеньяну уничтожением.

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США, - ред.), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил Мун Чжэ Ин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии . Ракета, перелетев через территорию Японии, упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.