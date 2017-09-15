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Южная Корея пригрозила КНДР уничтожением
15.09.2017 10:59

Южная Корея пригрозила КНДР уничтожением

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей, пишут Известия.

Во время заседания Совета по нацбезопасности в Сеуле глава южнокорейского государства пригрозил Пхеньяну уничтожением.

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США, - ред.), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил Мун Чжэ Ин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии. Ракета, перелетев через территорию Японии, упала в двух тысячах километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

Военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет.

Теги материала: Южная Корея, Северная Корея, угроза
Новости СМИ2
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