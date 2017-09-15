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Шнобелевская премия в Гарварде: коты - это жидкость, а обнимать крокодилов полезно
15.09.2017 10:25

Шнобелевская премия в Гарварде: коты - это жидкость, а обнимать крокодилов полезно

В Гарвардском университете прошла церемония оглашения лауреатов Шнобелевской премии, сообщает The Guardian.

"Ученые со всего мира собрались на ежегодную церемонию, посвященную исследованиям, которые сначала заставляют вас смеяться, а затем заставляют вас думать", - комментирует событие издание.

Известно, что каждый лауреат получил уже традиционную награду свыше 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Шнобелевская премия по физике досталась Марку-Антуану Фардину, который доказал, что коты - это жидкость.

В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится", - прокомментировал Фардин свое исследование. Он добавил, что взрослые коты растекаются скорее котят.

Зато премия мира досталась группе исследователей, которые выяснили, что игра на дудке диджериду помогает справиться с апноэ и храпом. 25 добровольцев, которые страдали от апноэ, сопровождавшегося храпом, в течение четырех месяцев играли на диджериду по 5-6 дней в неделю по 25 минут.

Премия по экономике досталась исследователям, которые выяснили, что объятия с крокодилом снижают влечение к азартным играм. 62 мужчин и 41 женщина, которые приняли участие в эксперименте, должны были делать ставки в игровых автоматах. Части из них перед тем, как сделать ставки, нужно было подержать на руках метрового крокодила.

Те добровольцы, которые почувствовали в связи с необходимостью держать на руках крокодила сильные негативные эмоции, делали маленькие ставки. А вот ставки тех, кого хищное животное не очень напугало, наоборот, были выше, чем у контрольной группы.

Еще одну премию получил исследователь, который определил скорость роста ушей человека - 0,2 мм в год.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в древнем турецком портовом городе Парион около деревни Кемер, который ученые относят к эллинистической эпохе, был найден сосуд из глины возрастом более двух тысяч лет, который был античным прототипом современных бутылок для вскармливания младенцев.

Теги материала: университет, исследование, кот, крокодил
Новости СМИ2
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