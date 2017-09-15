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Южная Корея ответила на атаку КНДР запуском собственных ракет
15.09.2017 08:58

Южная Корея ответила на атаку КНДР запуском собственных ракет

В пятницу, 15 сентября, военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет, передает информагентство Ренхап.

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хенму-2" в направлении Японского моря", - заявили в объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

В ведомстве рассказали, что таким образом была продемонстрирована готовность незамедлительно ответить на угрозу со стороны северного соседа.

Известно, что ракета Южной Кореи пролетела 250 км. Данное расстояние эквивалентно расстоянию до северокорейского аэропорта Сунан, откуда КНДР произвела запуск своей ракеты.

Вторая ракета упала в море вскоре после взлета, не достигнув цели. Ей пуск был признан военными неудачным.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Северная Корея пригрозила потопить Японию и превратить Соединенные Штаты Америки в пепел и тьму из-за поддержки санкций в отношении Пхеньяна.

Теги материала: Южная Корея, запуск, ракеты, КНДР
Новости СМИ2
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