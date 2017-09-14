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ЕС усилил санкции в отношении КНДР
14.09.2017 19:15

ЕС усилил санкции в отношении КНДР

Европейский союз усилил санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в Совете ЕС.

"Совет ЕС усилил ограничительные меры против КНДР путем применения секторальных санкций, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 5 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ближайшее время Совет ЕС должен поддержать усиление северокорейских санкции в соответствии с новой резолюцией Совбеза ООН от 11 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Северная Корея пригрозила потопить Японию и превратить Соединенные Штаты Америки в пепел и тьму из-за поддержки санкций в отношении Пхеньяна. Японские власти назвали это заявление КНДР чрезвычайно провокационным и вопиющим.

Теги материала: Евросоюз, санкции, КНДР, резолюция, Совбез ООН
Новости СМИ2
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