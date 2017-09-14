ЕС усилил санкции в отношении КНДР

MIGnews.com.ua

Европейский союз усилил санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в Совете ЕС.

"Совет ЕС усилил ограничительные меры против КНДР путем применения секторальных санкций, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 5 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ближайшее время Совет ЕС должен поддержать усиление северокорейских санкции в соответствии с новой резолюцией Совбеза ООН от 11 сентября.