ЕС усилил санкции в отношении КНДР

Европейский союз усилил санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в Совете ЕС.
"Совет ЕС усилил ограничительные меры против КНДР путем применения секторальных санкций, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 5 августа 2017 года", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в ближайшее время Совет ЕС должен поддержать усиление северокорейских санкции в соответствии с новой резолюцией Совбеза ООН от 11 сентября.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Северная Корея пригрозила потопить Японию и превратить Соединенные Штаты Америки в пепел и тьму из-за поддержки санкций в отношении Пхеньяна. Японские власти назвали это заявление КНДР чрезвычайно провокационным и вопиющим.