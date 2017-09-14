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Террористы-смертники совершили нападение на юге Ирака: погибли 50 человек
14.09.2017 17:40

Террористы-смертники совершили нападение на юге Ирака: погибли 50 человек

Вооруженные боевики и террористы-смертники совершили нападение на юге Ирака. Об этом сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте.

"Число погибших в результате обстрела и взрывов бомб в иракской Насирии возросло до 50 человек", - говорится в сообщении.

По полученным данным, нападение было совершено на ресторан и полицейский контрольно-пропускной пункт на автомагистрали около южного иракского города Насирия. В результате происшествия ранения получили десятки людей.

"Один из нападавших взорвал свой жилет со взрывчаткой в ресторане, к юго-западу от города, в то время как 3-4 других нападавших открыли огонь по людям внутри", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что число жертв может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Стоит отметить, что в настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, возле иракского города Багдад террористы-смертники атаковали электростанцию, в результате чего погибли семь человек и еще 12 получили ранения.

Теги материала: Ирак, обстрел, жертвы, террористы
Новости СМИ2
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