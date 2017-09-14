В КНДР пригрозили превратить США в пепел и тьму

MIGnews.com.ua

Северная Корея пригрозила потопить Японию и превратить Соединенные Штаты Америки в пепел и тьму из-за поддержки санкций в отношении Пхеньяна, пишет Reuters .

В Северокорейском Азиатско-Тихоокеанском комитете мира в Пхеньяне заявили, что "четыре острова архипелага должны быть потоплены ядерной бомбой Чучхе".

"Японии не следует больше существовать рядом с нами", - заявили в комитете.

Кроме того, в КНДР требуют распустить Совет Безопасности ООН, поскольку он является "инструментом зла" и состоит из стран, которые можно подкупить за деньги, и что они действуют по заказу США.

Стоит отметить, что японские власти поспешили прокомментировать данное заявление КНДР и назвали его чрезвычайно провокационным и вопиющим.

"Это объявление является чрезвычайно провокационным и вопиющим. Это то, что заметно усиливает региональную напряженность и является абсолютно неприемлемым", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга.