В мэры канадского городка баллотируется пес

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В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, одним из кандидатов на должность мэра стала местная знаменитость - овчарка по кличке Финн, сообщает UPI.

Сообщается, что пес известен пл съемкам в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle.

Такж, в сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата.

Известно, что хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.

"Дорожные выбоины, снежные завалы - эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", - заявил канадец.