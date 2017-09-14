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В мэры канадского городка баллотируется пес
14.09.2017 11:20

В мэры канадского городка баллотируется пес  Видеорепортаж

В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, одним из кандидатов на должность мэра стала местная знаменитость - овчарка по кличке Финн, сообщает UPI.

Сообщается, что пес известен пл съемкам в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle.

Такж, в сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата.

Известно, что хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.

"Дорожные выбоины, снежные завалы - эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", - заявил канадец.

Как сообщал MIGnews.com.ua, соцести поразил новый "Хатико", фото 11-летней собаки Джорджа Майкла, которая печально рассматривает фотографии певца в его лондонском мемориале.

Теги материала: пес, мэр, город, Канада
Новости СМИ2
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