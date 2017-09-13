Юнкер хочет создать Европейский оборонный союз

MIGnews.com.ua

В Европе до 2025 года может появиться оборонный союз. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Страсбурге, пишет УНИАН .

"Я хочу, чтобы мы посвятили дальнейшие усилия вопросу обороны. Уже есть новый Европейский оборонный фонд, как и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны. К 2025 году нам нужен полноценный Европейский оборонный союз. Нам это нужно. И НАТО этого хочет", - заявил Юнкер.

При этом он отметил необходимость скорейшего принятиея решений в сфере внешней политики для ЕС.

"Я хочу, чтобы наш Союз был сильным игроком в мире. Для того, чтобы иметь больше веса в мире, мы должны иметь возможность быстрее принимать внешнеполитические решения. Вот почему я хочу, чтобы государства-члены рассмотрели (возможность того), как внешнеполитические решения могут быть переведены от единогласного голосования к квалифицированному большинству (виды принятия решений в ЕС - ред.). Это уже предусмотрено Договором, если все государства-члены согласятся это сделать", - подчеркнул президент ЕК.