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Юнкер хочет создать Европейский оборонный союз
13.09.2017 13:59

Юнкер хочет создать Европейский оборонный союз

В Европе до 2025 года может появиться оборонный союз. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Страсбурге, пишет УНИАН.

"Я хочу, чтобы мы посвятили дальнейшие усилия вопросу обороны. Уже есть новый Европейский оборонный фонд, как и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны. К 2025 году нам нужен полноценный Европейский оборонный союз. Нам это нужно. И НАТО этого хочет", - заявил Юнкер.

При этом он отметил необходимость скорейшего принятиея решений в сфере внешней политики для ЕС.

"Я хочу, чтобы наш Союз был сильным игроком в мире. Для того, чтобы иметь больше веса в мире, мы должны иметь возможность быстрее принимать внешнеполитические решения. Вот почему я хочу, чтобы государства-члены рассмотрели (возможность того), как внешнеполитические решения могут быть переведены от единогласного голосования к квалифицированному большинству (виды принятия решений в ЕС - ред.). Это уже предусмотрено Договором, если все государства-члены согласятся это сделать", - подчеркнул президент ЕК.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция не станет членом Европейского союза в ближайшее время.

Теги материала: Евросоюз, Жан-Клод Юнкер, оборона, союз
Новости СМИ2
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