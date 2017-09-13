Юнкер: В ближайшее время Турция не станет членом ЕС

Турция не станет членом Европейского союза в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет РБК-Украина.
"Прекратите называть наши государства-члены и глав их правительств фашистами и нацистами", - заявил Юнкер.
При этом он призвал турецкие власти перестать охотится на журналистов и отпустить задержанных.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, не видит Турцию в составе Европейского союза. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия не должна вмешиваться во внутренние дела его страны.
В то же время Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что Брюссель продолжит переговоры с Анкарой относительно вступления Турции в ЕС.