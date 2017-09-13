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В США заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией
13.09.2017 10:20

В США заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон не заинтересован в продолжении дипломатического конфликта между Вашингтоном и Москвой. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Науерт, сообщает Радио Свобода.

В Госдепе отметили, что намерены улучшить отношения с Российской Федерацией, поскольку это отношения между двумя ядерными державами.

"Мы ожидаем попытку продвинуться вперед", - заявила Науерт.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Москвой в вопросе КНДР и в поиске выхода из дипломатического кризиса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва имеет право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек, однако пока не будет этого делать.

 

Теги материала: США, Госдеп, Россия, отношения
Новости СМИ2
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