В США заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией

MIGnews.com.ua

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон не заинтересован в продолжении дипломатического конфликта между Вашингтоном и Москвой. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Науерт, сообщает Радио Свобода .

В Госдепе отметили, что намерены улучшить отношения с Российской Федерацией, поскольку это отношения между двумя ядерными державами.

"Мы ожидаем попытку продвинуться вперед", - заявила Науерт.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Москвой в вопросе КНДР и в поиске выхода из дипломатического кризиса.