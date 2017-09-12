РФ провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

MIGnews.com.ua

В Российской Федерации на территории космодрома "Плесецк" состоялся испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования. О соответствующем факте сообщают РИА Новости , ссылаясь на официальную информацию Министерства обороны России.

"Основная цель запуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что во вторник, 12 сентября, был проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" стационарного базирования, которая оснащена разделяющейся головкой.

По информации Министерства обороны, данную ракету разработал Московский институт теплотехники, в ее создании учеными использовались решения, ранее реализованные в ракетном комплексе "Тополь-М". Однако в ведомстве не раскрыли подробности, такие как радиус действия и заряд, который может нести ракета.