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РФ провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты
12.09.2017 20:37

РФ провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

В Российской Федерации на территории космодрома "Плесецк" состоялся испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования. О соответствующем факте сообщают РИА Новости, ссылаясь на официальную информацию Министерства обороны России.

"Основная цель запуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что во вторник, 12 сентября, был проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" стационарного базирования, которая оснащена разделяющейся головкой.

По информации Министерства обороны, данную ракету разработал Московский институт теплотехники, в ее создании учеными использовались решения, ранее реализованные в ракетном комплексе "Тополь-М". Однако в ведомстве не раскрыли подробности, такие как радиус действия и заряд, который может нести ракета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 5 сентября, ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов

Теги материала: Россия, испытания, баллистическая ракета, запуск
Новости СМИ2
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