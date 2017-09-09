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В Малайзии поймали крокодила возле магазина
09.09.2017 18:41

В Малайзии поймали крокодила возле магазина  Видеорепортаж

В субботу, 9 сентября, в малазийском городе Лимбанг, в штате Саравак, крупный крокодил приполз к магазину одного из местных жителей, сообщает УНН.

По данным источника, чтобы поймать хищника, вызвали пожарных, у которых в ходе этой операции возникли проблемы.

Стоит отметить, что на поимку крокодила пожарные потратили более часа. Сначала они пытались набросить веревку, но хищник вырвался, и от попыток накинуть на него тряпку крокодил снова дал отпор.

Поймав хищника, пожарные погрузили его в грузовик и отвезли к местной речке, откуда он и приполз.

Кроме этого, это первый случай, когда крокодилу удалось добраться до города.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мэр города Сан Педро Хуамелела штата Оакасака в Мексике взял в жены местного крокодила.

Теги материала: крокодил, Малайзия, пожарные, ВИДЕО
Новости СМИ2
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