Супругу премьер-министра Израиля обвинили в коррупции

MIGnews.com.ua

Супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару обвиняют в коррупции, из-за чего она предстанет перед судом, пишет Independent .

По данным генерального прокурора Израиля, Сара Нетаньяху злоупотребляла государственными средствами. В частности, она использовала предназначенные для официальной резиденции премьер-министра деньги на мебель и ремонт своего частного дома.

Также есть информация, что Сара взяла на работу члена центрального комитета правящей партии "Ликуд", представителем которой является ее супруг, в качестве электрика.

Помимо этого супругу израильского премьера подозревают в присвоении 6,5 тысячи долларов.

Стоит отметить, что женщина отрицает свою вину.