Супругу премьер-министра Израиля обвинили в коррупции

Супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару обвиняют в коррупции, из-за чего она предстанет перед судом, пишет Independent.
По данным генерального прокурора Израиля, Сара Нетаньяху злоупотребляла государственными средствами. В частности, она использовала предназначенные для официальной резиденции премьер-министра деньги на мебель и ремонт своего частного дома.
Также есть информация, что Сара взяла на работу члена центрального комитета правящей партии "Ликуд", представителем которой является ее супруг, в качестве электрика.
Помимо этого супругу израильского премьера подозревают в присвоении 6,5 тысячи долларов.
Стоит отметить, что женщина отрицает свою вину.
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта приговорили к восьми месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и оштрафовали на 150 тысяч долларов.